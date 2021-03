BBB 21: Juliette rompe amizade com Gil: “Me descomprometo dos vínculos”

No BBB21, Gilberto Nogueira se livrou do paredão com a prova bate e volta neste domingo (14/3), mas não gostou nada de ter recebido quatro votos.

O economista desconfiou que um deles havia sido de Juliette Freire e começou a gritar pela casa que algumas pessoas iam para onde convinha, se referindo a ela.

Juliette entendeu o recado e chamou Gil para uma conversa sincera, na qual rompeu a amizade.

“Você acha que eu votei em você?”, perguntou a advogada. “Não. Me questionei, mas cheguei à conclusão que foi Viih Tube e Thaís”, respondeu o brother. Além das duas, Carla Diaz e Pocah também votaram nele.

2) Projota ficou muito chateado com a indicação de Fiuk, o rapper considerou deslealdade. Ele fala que Fiuk não era sua opção de voto até então, mesmo sendo rival de Arthur. — Tracklist (@PortalTracklist) March 15, 2021

“Eu deveria ter votado em você, porque acabei de magoar uma pessoa que só me deu coisas boas até aqui. Só que, se eu fizesse isso, estaria me traindo. Não votei em você, mas não por você, por mim. Assumi um compromisso com você pelos meus sentimentos, que eu não trairia na votação”, afirmou Juliette, que votou em Pocah.

” partir de agora, estou me descomprometendo de todos os vínculos que eu já lhe prometi. A partir de agora, vou julgar você como qualquer pessoa aqui. Eu me precipitei em achar que nosso vínculo era forte, por isso prometi tudo que prometi. Não vou machucar pessoas por promessas que fiz antes. Estou extremamente machucada e decepcionada com você. Não pelo que você fez, mas pelo que continuou fazendo. Depois de ter me prejudicado no jogo e ter me colocado na frente de todos como uma pessoa contraditória, você continuou fazendo de outras formas”, continuou a sister.

Apesar do rompimento, a conversa acabou de forma tranquila. Juliette disse estar aberta a conversar com Gil quando ele quiser e o desejou sorte. O economista caiu no choro assim que a sister saiu do quarto, se mostrando arrependido de seus atos.

