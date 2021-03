BBB 21: Kerline diz que é ignorada por Lucas Penteado: “Ele não responde”

Uma das primeiras brigas do “BBB 21” foi entre Kerline e Lucas Penteado. O ator disse que seria o cupido da influenciadora e a cearense fez uma brincadeira com o paulista que não caiu bem, pois ele disse que ela mexeu com os sentimentos dele.

Pouco tempo depois, Kerline foi a primeira eliminada e Lucas desistiu do reality. Porém, hoje os dois moram no mesmo prédio e suas famílias ficaram amigas.

“Eu já vi a família dele e a família dele me viu. Nossas mães são amigas. Mas a gente nunca se encontrou para conversar. Eu até mandei mensagem para o Lucas no Instagram, mas ele não responde. Se não for da vontade dele falar comigo, eu também respeito. Na casa, eu nunca forcei nada e não vai ser agora que isso vai acontecer. Estou tranquila”, disse Kerline em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

Por conta da briga com Lucas Penteado, Kerline foi acusada de ter atitudes racistas e a modelo fala que teve dificuldade em compreender a situação.

“Eu me senti um pouco coagida (pelo Lucas) por ter que escolher alguém para ficar no momento em que eu queria me divertir. Por eu não ter ficado ou por ter brincado, essa postura foi tida como rejeição a ele. Mas, na minha cabeça, era assim: ‘Poxa? Não somos iguais? Eu não posso brincar?’. Foi difícil escutar coisas desse tipo porque venho de uma criação livre de preconceitos. Não há tabu em relação a religião, raça, sexualidade… Para mim foi um choque ver esse julgamento. Mas acho que hoje as pessoas conseguem entender melhor”, diz.

Mesmo sendo a primeira eliminada do “BBB 21”, Kerline conta que está colhendo frutos positivos do programa.

A cearense já trabalhava como influenciadora antes do reality show, mas conseguiu fortalecer esse ganha-pão com a passagem pela casa mais vigiada do país.

“Saí bem abalada. Assim que eu deixei a casa, minha família se juntou para comprar a passagem para a minha mãe e ela me socorreu. Depois, me mudei para São Paulo. Ela também veio para cá com a minha cadela. Agora estamos firmes e fortes. Aqui começaram a surgir oportunidades no digital. Foi a maneira que eu encontrei de continuar a manter a minha família”, conta Kerline.

