BBB 21: Nego Di se irrita com Tiago Leifert e ameaça apresentador

Em conversa com Projota na saída do "BBB 21", Tiago Leifert citou negativamente o ator

Projota sagrou-se o sexto eliminado do “BBB 21″ na terça-feira (17). Com 91,89% dos votos, o rapper foi acolhido por Tiago Leifert assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil.

Em conversa com Projota, Tiago comentou que a proximidade com Lumena, Karol Conká e Nego Di o afetou negativamente no ” BBB 21 “.

Assistindo ao programa, o comediante rebateu o apresentador o chamando de “Jimmy Neutron”.

“Agora a culpa é minha, ô cabeça de caixa d’água? Jimmy Neutron! Meu, vou tomar um gelo. Tá me tirando faz horas. Jogando letra, vou te pegar, vou te dá-lhe um ‘rapão’. Vou te dá-lhe uma tesoura de vagabundo dos guri”, disse Nego Di em vídeo publicado em suas redes sociais.

Apesar de irritado com Tiago Leifert, o ator ainda mandou uma mensagem de apoio a Projota.

“Conta comigo no que precisar. Se for para meter uma carne, xingar eles, entrar ao vivo”, encerrou.

