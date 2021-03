BBB 21: No quarto secreto, Carla manda recado para Gleici do ‘BBB 18’

No quarto secreto, a sister comemorou a conquista e mandou um recado para Gleici Damasceno

Carla Diaz recebeu 62,40% e foi a escolhida do público para ser “eliminada” no paredão falso do “BBB 21” (TV Globo).

No quarto secreto, a sister comemorou a conquista e mandou um recado para Gleici Damasceno, vencedora do “BBB 18” que também foi eliminada em um paredão falso.

Gleici, eu vi tanto esse seu momento e hoje eu to sentindo a mesma coisa. Meu Deus do céu. Como a gente foi abençoada.

No quarto, Carla tem acesso liberado às imagens da casa, mas pode liberar o som através do uso de “cards”.

Ao entrar no cômodo, a atriz recebeu seis “cards” que liberam duas horas de áudio e, nesta madrugada, já utilizou dois, restando quatro.

ocasião em que participou da dinâmica, Gleici usou a fala de Clara, da novela “O Outro Lado do Paraíso” (TV Globo) em seu retorno:

“Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, disse a sister, surpreendendo os outros participantes.

