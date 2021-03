BBB 21: Pocah revela vício em sexo; “sou ninfomaníaca, tenho sérios problemas”

Durante conversa com Carla Diaz na última terça-feira (16), a funkeira Pocah acabou fazendo uma revelação que pegou os telespectadores de plantão de surpresa. Na ocasião, as duas estavam conversando na cozinha da Xepa, enquanto os outros participantes dormiam e a cantora contou que tem sérios problemas relacionados ao sexo.

“Eu sou ninfomaníaca. Eu tenho sérios problemas.”, afirmou ela.

Vale ressaltar que, ‘ninfomania’ é o termo usado para definir um problema psiquiátrico no qual a pessoa tem um desejo compulsivo em fazer sexo, a ponto de prejudicar a vida afetiva, social ou profissional. Por vezes, a palavra é usada, de forma inadequada, para se referir a alguém que goste muito de sexo.

“Quando eu falei que ia vir para cá, me perguntaram: ‘Como você vai ficar sem isso?’ e eu só falei: ‘Eu vou ficar….”, acrescentou a cantora.

Na sequência, Carla Diaz comentou sobre seus momentos mais quentes com Arthur, com quem ela vem vivendo um romance no reality e já foi para debaixo do edredom algumas vezes.

“Quando o Arthur vem querer visitar outras áreas, eu saio dando tapa porque não dá, não dá para deixar começar”, disse a atriz. “É muita meditação, eu sou igual a você”, revelou Carla. “Não conseguiria conhecer meu boy aqui”, comentou Pocah.

A funkeira, que estava no paredão de terça-feira (16) ao lado de Projota e Thaís, disse ainda, que já tinha planos para caso fosse eliminada do reality.

“Eu não quero sair, mas se eu sair, vou dar muito hoje.”, afirmou ela.

No Twitter, os internautas rapidamente repercutiram a conversa de Pocah e Carla Diaz e ficaram surpresos com o papo ousado entre elas.

