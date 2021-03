BBB 21: Projota chora durante entrevista no “Mais Você”: “Errei e não foi uma vez”

Após ser eliminado do “BBB 21” , Projota participou do “Mais Você” na manhã desta quarta-feira (17).

No começo do programa, Ana Maria perguntou para o rapper se ele estava com receio de aceitar entrar no reality show.

Ele contou que sim, mas disse que o apoio da esposa, a atriz Tamy Contro, foi fundamental para ele tomar essa decisão.

O cantor contou que ele e Tamy conversaram que se tudo desse errado eles iriam se apoiar e recomeçar.

Projota não conseguiu segurar o choro e se emocionou bastante ao falar do apoio da esposa. Ana Maria perguntou se o rapper se arrepende de ter ido para o “BBB 21”.

Projota emocionado ao falar sobre a carreira e a família #MaisVocê pic.twitter.com/T7RdPXoVao — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) March 17, 2021

“Eu não teria como fazer diferente já estava escrito para acontecer assim e a gente só aprende errando. Não errei em vir. Se eu não viesse talvez eu nunca aprendesse com os erros que eu cometi lá dentro”, disse.

Projota também admitiu que cometeu erros no programa. “Errei e não foi só uma vez”, disse. “Agora é o momento de refletir sobre isso. Todo o conhecimento que eu adquiri na minha vida foi assim”, completou.

