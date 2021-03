BBB 21: Rodolffo é chamado de ‘homofóbico’ por Thelma Assis

Vencedora da edição 20 do BBB, a médica Thelma Assis, 36, já sabe quem ela quer que saia no Paredão desta terça-feira (30) entre Juliette, Rodolffo e Sarah.

Pelas redes sociais, ela movimentou os internautas ao se referir a Rodolffo como “homofóbico”. Em uma conversa com Fiuk na última semana, Rodolffo fez piada com relação ao vestido que ele usava e causou polêmica. Mesmo assim ele encarou um Paredão e voltou dele.

No Twitter de Thelma, houve quem a apoiasse após a crítica. “Nojo de homofóbico”, postou um seguidor. “Não tem outro nome a não ser homofobia e machismo”, disse outro.

Porém, houve quem a criticasse. “O cara foi super falso com ele, e Rodolffo é obrigado a aplaudir pra não ser tachado de homofóbico. Tenha dó! Ranço não é homofonia”, escreveu uma seguidora.

A noite de segunda-feira (29) foi marcada pelo Jogo da Discórdia e por mais discussões entre o sertanejo, Gilberto e Sarah. Enquanto o cantor acusa ambos de terem sido traidores, Sarah defende que não poderia ter revelado o voto de Gil nele por amizade.

No jogo, os participantes tinha de dar placas para os colegas de confinamento. Eles indicaram quem bloqueariam da convivência e quem consideravam caça likes da casa.

Rodolffo recebeu cinco de placas de bloqueado, seguido de Juliette e Sarah que empataram com três indicações. Na votação do maior caça likes da casa, Juliette recebeu quatro votos, seguida de Camilla de Lucas e Arthur que empataram com dois. João Luiz, Thaís e Viih Tube não foram citados na dinâmica do Jogo da Discórdia.

