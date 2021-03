BBB21: Arthur esquece Carla e diz que está sofrendo pela ex-namorada

Em conversa com Caio, o crossfiteiro não mencionou a atriz e ainda apontou que vai beber na festa por causa da ex

A atriz Carla Diaz não foi palco de conversa na tarde desta quarta-feira (17/3) no Big Brother Brasil 21. Pelo menos, o nome da sister não esteve envolvido no diálogo entre Arthur, seu affair no jogo, e Caio.

Durante papo com o agroboy, o crossfiteiro relembrou sua adolescência e os tempos em que viveu em Piúma, no Espírito Santo. Arthur desabafava a respeito das coisas de que sente saudades, quando mencionou uma ex-namorada.

“Como são as coisas, você fez eu lembrar da minha ex agora. Obrigado por isso, Caio. Agora estou mal. Vou ter que beber na festa para esquecer”, disparou o rapaz, se esquecendo de Carla.

Arthur já havia dito anteriormente que ainda não superou um amor de seis anos atrás. “Tem seis anos que eu estou apaixonado. Estou falando do amor da minha vida”, disse na ocasião.

