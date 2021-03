BBB21. Sarah critica postura de Juliette: “Quer falar sempre dela”

Oitava eliminada do Big Brother Brasil 21, Sarah falou sobre a treta com Juliette durante sua passagem no reality show da Globo.

Em conversa com Ana Maria Braga, nesta quarta-feira (31/3), a brasiliense afirmou que a paraibana busca sempre levar os problemas para si.

“Tudo que a gente conversava, ela dava um jeito de rodear o assunto e puxar para ela e comparar com coisas dela. Às vezes a gente não precisa comparar tudo o que aconteceu com a pessoa com as coisas da nossa vida. Precisa só apoiar, concordar ou discordar. Mas ela sempre dava um jeito de rodear e falar sempre da vida dela”, disse.

No entanto, a brasiliense afirmou que talvez possa ter se precipitado. “Pode ser que seja o jeito dela e julguei isso. Posso ter julgado errado, mas ali a gente está dentro de um jogo, então a gente acha que tudo pode ser estratégia, então desconfia de tudo. Eu tô destruída, sinto que deveria ter desconfiado de outras pessoas e ter dado uma chance para ela”, completou.

