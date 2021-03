Bolsonaro libera R$ 3 milhões para famílias atingidas pela cheia em Tarauacá, anuncia Bittar 

O senador Márcio Bittar (MDB), usou as redes sociais no domingo (7), para anunciar que o presidente Jair Bolsonaro liberou o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com o objetivo de ajudar as famílias atingidas pelas cheias no Estado do Acre.

Segundo o parlamentar acreano, o primeiro dos 10 municípios afetados pelas cheias a receber o benefício, será Tarauacá. O total liberado pelo governo será de R$ 3 milhões.

“O valor médio de R$ 3 milhões proporcionará saques de R$ 1.250,00 por trabalhador no total”, declarou.

Bittar ressaltou que o recurso irá ajudar mais de 2.500 pessoas. “Mães e pais de famílias serão beneficiados”, escreveu.

A cheia do Rio Tarauacá, em fevereiro, atingiu 70% da cidade e deixou 7 famílias, o que representa em média 28 mil pessoas, atingidas pelas águas do rio.

