Nesta quarta-feira (8/5), Deniziane apareceu com o rosto inchado nas redes sociais e explicou o motivo. É que a ex-BBB realizou algumas cirurgias plásticas e usou as redes sociais para compartilhar um vídeo com os detalhes do procedimento. “Cheia de dor”, disse no Instagram.

“Olha o tanto que a gente fica inchada, estou sem filtro. Minha boca, meu olho, minhas bochechas, tudo inchado. Vou mostrar a realidade para vocês de como é um pós-operatório de uma cirurgia plástica, não é fácil”, explicou. Anny prosseguiu: “Você fica cheia de dor, estou muito dolorida. Agora estou medicada, dói quando vai se movimentar. Só liberam quando a gente faz xixi, mas minha pressão caiu. Eles me deram soro e estou esperando a alta”. Deniziane colocou próteses de silicone e fez uma Lipo LAD avançada. “Vou fazer um vlog mostrando o processo pré e pós cirúrgico por que eu sei que muita gente tem curiosidade”, prometeu aos seguidores. Antes de encarar a mudança corporal, a moça deixou uma mensagem. “Realizei o grande sonho da minha cirurgia plástica, hoje foi o dia 1. Se você está vendo esse vídeo é porque já deu tudo certo, já estou me recuperando no quarto”, concluiu.