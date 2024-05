Tragédia no RS deve impactar no preço do arroz, trigo e produtos lácteos no Acre

A Associação dos Supermercados do Acre (ASAS) prevê um aumento nos preços de pelo menos três tipos de produtos após a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

São eles: arroz, trigo e produtos lácteos, como leite, iogurtes e queijo. Todos os produtos fazem parte da produção agrícola gaúcha e foram comprometidas por conta do desastre natural.

O cenário mais caótico é o do arroz. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% de toda a produção brasileira. O preço de produtos derivados do trigo, como o pão, também devem sofrer reajuste significativo e pesar no bolso dos acreanos.