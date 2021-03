Boninho diz quando lista de participantes de ‘No Limite’ será divulgada

A nova edição do reality terá ex-BBBs

O diretor de televisão Boninho, 59, falou sobre a data em que a lista de participantes da nova temporada de No Limite será divulgada.

Ele costuma responder internautas nas redes sociais, e em resposta a uma fã, afirmou que os nomes dos competidores irão sair no mês de abril.

Além disso, foi anunciado anteriormente que a edição contaria com ex-BBBs no elenco.

O público já cria algumas especulações, e segundo a coluna de Fábia Oliveira, no jornal O Dia, Petrix Barbosa e Lucas Chumbo, ambos da edição 20 do Big Brother, podem estar na mira de Boninho.

Ambos os atletas são tidos como opção. Porém, diferente do surfista Chumbo, Barbosa, que é ginasta, mora nos Estados Unidos.

Ele e a modelo alemã Joline Heitmann acabaram de virar pais, com o nascimento de Nia, o que tem levantado comentários de que ele poderia declinar o convite.

O reality será apresentado por André Marques, 41, e após sua estreia, que deve acontecer depois do BBB 21, em maio, deve ficar no ar até julho deste ano.

No programa, 18 participantes irão competir pelo prêmio no Ceará, e a temporada contará com 11 episódios.

O programa teve outras edições nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2009. No Limite coloca um grupo de pessoas em um ambiente inóspito e com recursos limitados.

Eles precisam superar uma série de desafios, além de conviverem por vários dias.

