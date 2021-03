Brad Pitt e Jennifer Aniston têm se encontrado secretamente

De acordo com o jornal inglês Daily Mirror, não foram poucas as vezes em que ambos foram se ver sem ninguém saber

Os atores Brad Pitt, 57, e Jennifer Aniston, 52, têm se encontrado secretamente na pandemia. De acordo com o jornal inglês Daily Mirror, não foram poucas as vezes em que ambos foram se ver sem ninguém saber.

Pitt e Aniston se separaram há 16 anos. Depois do relacionamento, o ator começou a namorar com Angelina Jolie, 45, com quem tem seis filhos e de quem se separou em 2016.

“Brad se sentiu mal com o que fez Jennifer passar, mas eles resolveram seus problemas e começaram do zero. Quanto mais conversavam, mais percebiam o quanto sentiam falta um do outro como amigos”, apontou uma fonte à publicação.

Apesar da forte química e das tentativas de encontros, o casal não estaria disposto a assumir algo agora e arriscar arranhar a amizade que têm, diz a mesma fonte.

“É uma situação ‘nunca diga nunca’. Jen e Brad estão em frequências totalmente diferentes agora, e ambos concordam que tudo acontece por uma razão. O ponto de partida é onde estão agora, que é um lugar excepcionalmente positivo”, disse.

Brad e Jen, que passaram anos sem serem vistos juntos, se reencontraram publicamente em fevereiro de 2020 no SAG Awards, sendo fotografados juntos. Na ocasião, ele venceu o prêmio de Melhor Coadjuvante em filme por “Era Uma Vez… Em Hollywood”, e ela o de Melhor Atriz em Série Dramática por “The Morning Show”.

Em setembro de 2020, o ex-casal se reuniu com outras celebridades americanas pelo Zoom para a leitura do roteiro do filme “Fast Times at Ridgemont High” (em português, “Picardias Estudantis”, de 1982), segundo informou o site Entertainment Weekly.

Em um dos momentos que mais chamaram a atenção dos fãs, os atores encenaram uma cena em que seus personagens Linda Barrett e Brad Hamilton flertam durante um dos sonhos dele.

“Oi, Brad. Você sabe como eu sempre achei você fofo. Eu acho você tão sexy. Você virá para mim?”, disse Aniston como Linda. Nas redes sociais, o diálogo do ex-casal virou alvo de vários comentários.

Os atores trabalharam juntos depois de 19 anos. Antes, eles só tinham contracenados lado a lado uma única vez, em 2001, em um episódio de “Friends”.

