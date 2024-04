Kayky Brito relembra acidente e dá detalhes do atual estado de saúde

Segundo ele, há muita gratidão por todas as pessoas que torceram por ele e mandaram energias positivas durante o momento mais difícil. “Porque eu acho que eu devo parte da minha vida a vocês”, disse.

Afastado da internet, ele contou que tem se dedicado ao esporte. “Eu imagino que muita gente deve estar perguntando: ‘Pô, Kayky, sumiu. Está tudo bem?’. Eu estou bem, graças a Deus, estou me recuperando mental e fisicamente”, afirmou.

Na sequência, mostrou algumas cicatrizes nos braços. “Esses dois parafusos gigantes que eu estou no quadril não doem no meu ato de pedalar. O que dói agora é apoiar a mão no guidão, esse cotovelo. Levei 50 pontos, sei la”, mostrou.

O ator contou que vem se recuperando aos poucos e tem usado a bicicleta para abstrair. “Quando termino esse exercício me sinto muito bem. Graças a Deus, estou com vida, podendo conversar com vocês. Deus é bom o tempo todo.”

RELEMBRE O CASO

Kayky estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado, no dia 2 de setembro de 2023.

Segundo o delegado Ângelo Lages, que liderou as investigações do caso, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca.

Ele se divertia com amigos quando foi ao carro pegar um objeto. Ao tentar retornar para o local, foi atropelado pelo motorista de aplicativo Diones da Silva e sofreu politraumatismos.

A Polícia Civil concluiu que o motorista estava abaixo da velocidade da via. Ele prestou socorro imediatamente após o acidente. A principal testemunha do caso confirmou a versão.

No dia 29 daquele mês, Brito recebeu alta hospitalar.