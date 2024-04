Após confusão com calcinha, bailarina de Leonardo faz forte desabafo

“Como uma pessoa, em sã consciência, vai achar que nós, bailarinas do cantor Leonardo, iríamos subir no palco de um artista tão renomado e respeitado pelo Brasil sem calcinha? A troco de que? Essa é uma questão que eu não deveria nem estar aqui falando, porque é ridícula”, avaliou.

A dançarina reforçou ainda que elas não se apresentariam “de forma inadequada”, principalmente por estarem ao lado de Leonardo. Além disso, destacou que foi a primeira vez que foram acusadas de algo do tipo.

Bailarinas de Leonardo se pronunciam após dançarem “sem calcinha”

Um vídeo das bailarinas do cantor Leonardo viralizou nesta semana por conta de um detalhe inusitado: elas estavam aparentemente sem calcinha.

No entanto, as dançarinas usaram as redes sociais, neste sábado (27/4), para afirmar que tudo não passou de um engano.

“Após a polêmica sobre um vídeo nitidamente editado onde borraram a imagem para parecer que as meninas estavam sem calcinha, nossas meninas resolveram responder de forma descontraída, diferente de como foram abordadas”, dizia a legenda do vídeo, publicado no perfil oficial do balé do artista (veja aqui).

Na postagem, elas afirmam que estavam, sim, usando roupa íntima durante o show. “Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha”. Elas ainda aparecem segurando as peças que usaram no espetáculo, todas da cor bege – cor similar aos seus tons de pele.

A repercussão do vídeo em que as bailarinas supostamente estariam sem roupa de baixo dividiu os internautas. Alguns usuários acharam que elas realmente não estavam usando calcinha, enquanto outros questionaram se estavam com roupa íntima do tipo fio dental.

Assista ao vídeo neste link.