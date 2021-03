Brasil supera a Coreia do Sul no pré-olímpico de handebol

O Brasil segue firme na briga por uma vaga no torneio masculino de handebol das Olimpíadas de Tóquio. Neste sábado, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 30 a 24 para ficar bem perto de um dos dois postos em disputa no pré-olímpico de Podgorica, em Montenegro. O Brasil vai decidir a classificação em um duelo contra o Chile, neste domingo, às 13h30 – o ge acompanha em Tempo Real.

Com a vitória sobre os asiáticos, o Brasil se recuperou da goleada sofrida diante da favorita Noruega na estreia. A seleção já sobe para a segunda posição do quadrangular, superando a Coreia do Sul no critério de desempate do confronto direto.

Foto: REUTERS/Stevo Vasiljevic

