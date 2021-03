Cantor acreano Matheus Lira e Jéssica Queiroga se casam na praia; veja fotos

O cantor falou com o ContilNet nesta quarta-feira, e revelou a emoção que sentiu no altar

Jéssica Queiroga e Matheus Lira se casaram na praia, com direito a Pôr do Sol ao fundo durante os votos, pés descalços e suas famílias como testemunha. A cerimônia intimista aconteceu na terça-feira (2), na Praia Bela, em Pitimbul, Paraíba.

Com vestido de princesa, Jéssica entrou descalça, acompanhada pelo pai, Rogério Queiroga. Matheus também entrou com a mãe e aboliu os sapatos, assim como padrinhos e madrinhas, e exibiu terno em tom de azul para receber a noiva no altar.

Na decoração flores em tons de amarelo se misturaram à areia da praia. A cor também esteve presente no buquê da noiva.

No altar, estiveram ao lado do casal os padrinhos: Matheos e Thamy, Rodrigo e Izabelly, e os pais da noiva: Rogério Queiroga e Eliete Queiroga, e do noivo: Altemir Lira e Gevania Sampaio.

Maria Clara, Maria Heloísa e Maria Ester, foram as damas de honra e Pedro foi o pajem do casamento.

O ‘filho de pelo’ do casal, Lupi, cachorro da raça Shitzu, foi responsável pelas alianças. Pelos cliques já percebemos que ‘Lupi’ roubou a cena.

O cantor falou com o ContilNet nesta quarta-feira (3), e revelou a emoção que sentiu no altar: “Turbilhão de emoções. Passa sempre um filme na mente, de onde eu vim, quem eu era, pra chegar e realizar meu sonho da melhor forma. Casar na beira da praia, com minha família todinha comigo. Estou muito feliz”, disse Lira.

