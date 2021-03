Cartolouco pode estrear pelo Resende contra o Flamengo

O youtuber e jornalista Lucas Strabko , conhecido como Cartolouco , foi inscrito para jogar vestindo a camisa do Resende FC e pode estrear em jogo contra o Flamengo , pelo Campeonato Carioca .

Cartolouco foi registrado nesta terça-feira (16) pela CBF e na Ferj . Isso permitiu com que ele pudesse se tornar apto para ser escalado no jogo dessa sexta-feira, contra o Flamengo . De acordo com informações divulgadas pelo UOL, ele ainda corre o risco de ficar no banco, mas sonha com gol.

Formado em jornalismo, Cartolouco disse também que vê situação como “rolê aleatório”, intitulando-se como o Ronaldinho do jornalismo.

