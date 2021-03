Centro Universitário Estácio Meta promove ação social “Retorno Solidário”

O Centro Universitário Estácio Meta de Rio Branco – ESTÁCIO UNIMETA está iniciando mais um ano letivo e neste momento propõe uma ação social chamada Retorno Solidário, em prol dos moradores atingidos pelas enchentes dos municípios de Feijó, Sena Madureira e Tarauacá.

Desta forma convidamos àqueles que podem e desejam ajudar a estar passando pelo nosso Drive-Thru, que será realizado a partir do dia 01 de março, entre as 7h30m e 17h na Clínica Escola.

Os alunos que colaborarem ainda recebem 10 horas de atividade complementar. Para a população externa à Estácio Unimeta que deseja ajudar basta entrar pelo estacionamento da IES e acessar a rampa da Clínica Escola que fica do lado esquerdo de quem acessa o estacionamento, ali haverá um funcionário de prontidão para receber os donativos, evitando assim aglomerações.

Os acadêmicos devem direcionar suas entregas ao coordenador de curso, agendando horário para não ocorrer aglomerações.

A Estácio Unimeta está localizada na Estrada Alberto Tôrres, 947 – Bairro da Paz. Durante o mês de fevereiro os funcionários da instituição realizaram duas entregas no bairro da Paz. Os donativos continham kits de higiene e de alimentação, além de roupas e calçados, doações estas vindas dos funcionários da Estácio Unimeta, após mobilização de um grupo de coordenadores de curso. Agora a IES estende a ação aos municípios também atingidos.

Ressalta-se que a responsabilidade social é foco da referida instituição, que trabalha com ensino, pesquisa e extensão, mas jamais deixa de prestar solidariedade e auxílio à população. No intuito de continuar ajudando as famílias atingidas a Estácio Unimeta estende o convite à população e se compromete a realizar as entregas dos donativos.

