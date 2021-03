Claudia Raia abre o jogo sobre namoro do filho com Bruna Marquezine: “Historinha”

Ana Maria Braga pressionou e a famosa não se eximiu de falar do relacionamento do filho com a outra atriz

Claudia Raia participou do Mais Você, da Globo, nesta terça-feira (23), e não conseguiu fugir da pergunta que muita gente quer saber. Ela falou sobre a relação do seu filho, Enzo Celulari, com Bruna Marquezine.

Ana Maria Braga pressionou e a famosa não se eximiu de falar do relacionamento do filho com a outra atriz. “Eu queria mostrar uma foto, mas é fofoca“, brincou a loira, que recebeu o aval da mulher de Jarbas Homem de Mello.

“Você pode tudo”, respondeu a convidada. Ela, então, mostrou que se o herdeiro está feliz, ela está ainda mais feliz.

“Enzo e Bruna estão contando uma historinha juntos. Não me meto na vida dos meus filhos, respeito as escolhas e sempre os estimulo a correrem atrás da felicidade”, pontuou Claudia Raia.

A atriz, inclusive, ganhou um recadinho carinhoso do primogênito: “É a minha grande amiga, conversamos e trocamos sobre tudo. Muito obrigado por ser minha mãe”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários