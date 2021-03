Clubes se unem e propõem reunião com Comitê por liberação do futebol; Acreano é adiado

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) e os dirigentes dos clubes acreanos se reuniram nesta quinta-feira (4), na sede da entidade, anexa ao estádio Florestão, em Rio Branco (AC) em busca de uma solução sobre a realização do Campeonato Acreano 2021, que está suspenso por causa do decreto de emergência que vigora no Estado.

Unidos, os dirigentes propuseram agendar encontro com o Comitê Estadual de Combate à Covid-19 para pedir liberação do esporte.

Os representantes das equipes reforçaram o posicionamento em defesa da vida, mas em comum acordo, expuseram a necessidade do retorno das atividades.

– Nós vamos depender desse encontro, possivelmente deve acontecer e vamos esperar uma posição para definir o campeonato. A coisa está muito complicada, mas temos que entender que temos um cronograma a seguir, os clubes estão pagando seus atletas sem poder jogar, não se fala nem em renda, mas quando você atrasa o campeonato, você tem que prorrogar esses contratos e isso é prejuízo pra quem não tá arrecadando nada – explica o presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes.

Na reunião, os dirigentes entraram em consenso: é possível promover treinos e competições sem haver contágio do novo coronavírus, seguindo protocolos sanitários, assim como foi feito na temporada passada.

– Como aconteceu no campeonato de 2020, nós tivemos toda uma estrutura e não tivemos nenhum problema de contágio, graças a Deus. Então, nossa proposta é a mesma. É manter o protocolo para não haver infectados pelo vírus – completa o dirigente da FFAC.

O adiamento do Campeonato Acreano, que estava previsto para começar neste domingo (7), foi confirmada pela FFAC. Se houve liberação até o fim desta semana ou início da próxima, ficou acordado o pontapé inicial para o dia 14 (domingo).

O presidente do Galvez, coronel Edener Franco, também demonstrou preocupação sobre a situação do Imperador na Copa do Brasil.

Na edição Sub-20, o rival será o Londrina-PR, em casa, na próxima quarta-feira (10). No profissional, o Atlético-GO será o adversário, em duelo programado para o dia 17 deste mês.

Com a proibição temporária de jogos no Acre, o dirigente teme alteração do duelo por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para um campo neutro, em outro estado.

(Foto: Kelton Pinho)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários