Clubes sugerem à FPF que busque a Justiça para tentar retomar Paulista, suspenso por Doria

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira, os clubes da Serie A-1 sugeriram à Federação Paulista de Futebol que vá à Justiça para pedir a retomada do Campeonato Paulista, suspenso por determinação do Governo de São Paulo desde a última segunda-feira.

O ge apurou que, antes de judicializar a questão, a federação prefere tentar levar os jogos para outros estados. Rio de Janeiro e Minas Gerais, oferecidos pelas federações locais, foram vetados pelos governadores.

Aos clubes, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, afirmou que há negociações com “quatro ou cinco” estados. O cartola não revelou quais, mas dois deles seriam o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul.

Nessa opção, as equipes viajariam para jogar e voltariam a suas sedes – descartando a criação de uma bola. O VAR, que precisa estar à disposição em todos os jogos por força de regulamento, teria que ser instalado em cada um dos estádios.

Na última semana, o governo de São Paulo decretou a suspensão das atividades esportivas, inclusive o Campeonato Paulista, de 15 a 30 de março, como forma de tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19.

A Federação Paulista de Futebol foi contrária à medida. Nesta segunda-feira, houve reuniões com o governo estadual e com o Ministério Público, na tentativa de derrubar a decisão, mas sem sucesso. Insatisfeita, a Federação soltou uma nota dizendo que a decisão do governo “foge de qualquer conceito médico e científico”.

Por causa da paralisação, o jogo entre São Bento e Palmeiras, atrasado da terceira rodada, passou para Belo Horizonte, mas também acabou suspenso – já que o governo de Minas Gerais proibiu a realização de partidas de outros Estados.

Veja a nota divulgada pela Federação Paulista, assinada por dirigentes da FPF e dos clubes:

A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi – Série A1, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente nesta terça-feira. Deste encontro, a FPF, os clubes e os Sindicatos se manifestam publicamente:

• O futebol paulista é consciente da gravidade da pandemia de COVID-19 e, novamente, lamenta profundamente essa situação delicada que o país e o Estado de São Paulo se encontram;

• Os 16 clubes do Campeonato Paulista, a FPF e os Sindicatos reforçam que o Protocolo de Saúde do futebol é extremamente seguro e a proposta apresentada ao Governo do Estado de São Paulo e ao Ministério Público Estadual, com esquema de “Bolha de Segurança”, garante um controle ainda maior na organização da competição em São Paulo. Assim como os demais segmentos econômicos que permanecem em atividade com restrições, o futebol deve seguir as mesmas condições, com funcionamento sem público e com este protocolo inédito entre todos os setores da sociedade;

• Diante do decreto que determinou a paralisação das partidas das rodadas 5, 6 e 7 do Campeonato Paulista – Série A1 no Estado de São Paulo, os 16 clubes participantes da competição decidiram, de forma unânime e com apoio dos Sindicados dos Atletas, dos Treinadores e dos Árbitros, manter o calendário de jogos conforme previsto. Para cumprir esses compromissos, as medidas decididas por todos os participantes são:

1-) A FPF está trabalhando em conjunto com a CBF, com outras Federações e autoridades locais para agendar as partidas em outros Estados;

2-) A partir da falta de argumentos científicos e médicos que sustentem a paralisação das referidas rodadas neste momento, os clubes delegaram à FPF também a possibilidade de judicialização do caso para garantir a continuidade da competição no Estado de São Paulo neste período de Fase Emergencial.

A FPF e os clubes seguem à disposição de todas as autoridades públicas para encontrar soluções que atendam as demandas do setor, sempre prezando pela segurança de todos os profissionais do futebol.

