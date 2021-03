Com futebol paralisado, FFAC e clubes decidem adiar Campeonato Acreano para julho

Em reunião nesta quinta-feira, dirigentes definem adiamento do estadual para 4 de julho, mas mantém regulamento. Náuas, único a favor de seguir tentando acordo com governo, vota contra

Os dirigentes dos clubes e a Federação de Futebol do Acre (FFAC), decidiram em reunião nesta quinta-feira (25), na sede da entidade, anexa ao estádio Florestão, em Rio Branco (AC), adiar o início do Campeonato Acreano 2021 para o dia 4 de julho.

A decisão foi motivada pela falta de liberação do Comitê Estadual de Combate à Covid-19.

Os representantes do Atlético-AC, Galvez, Rio Branco-AC, Andirá, São Francisco, Vasco-AC, Humaitá e Plácido de Castro foram favoráveis ao adiamento do estadual para o segundo semestre desta temporada.

O presidente do Náuas, Zacarias Lopes, foi o único a favor de seguir com as tentativas de acordo com o Governo do Acre pela liberação do futebol.

A proposta de início do estadual em julho, apresentada pelo presidente do Rio Branco-AC, Valdemar Neto, foi aprovada por todos os dirigentes, com exceção de Zacarias Lopes.

Na oportunidade, os clubes também aprovaram por unanimidade a manutenção do regulamento, que prevê primeiro turno com jogos de ida e volta e returno com os quatro melhores classificados.

A expectativa dos dirigentes para liberação do futebol em julho leva em consideração a vacinação em massa que deve acontecer no Acre a partir de abril.

O Governo do Acre comprou 700 mil doses da vacina russa Sputnik V. A competição estava prevista para começar 7 de março.

(Foto: Kelton Pinho)

