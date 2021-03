Com futebol paralisado no AC, Zé Marco diz ser impossível jogar de igual pra igual na Copa do Brasil

Mesmo sem realizar treinos coletivos em virtude da paralisação do futebol no Acre por conta da pandemia do novo coronavírus, o Atlético-AC terá na próxima semana o principal compromisso da temporada do futebol profissional.

Diante do Picos-PI, fora de casa, o Galo Carijó vai brigar por uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil, classificação que garantirá ao clube uma premiação financeira de mais de R$ 600 mil para ajudar nas despesas do ano.

O time celeste comandado pelo técnico Zé Marco fez apenas uma partida oficial na temporada, contra o Manaus, pela Copa Verde, em janeiro.

De lá pra cá, o estado do Acre foi classificado na faixa vermelha por causa da pandemia e os treinamentos foram paralisados, com os jogadores podendo realizar apenas atividades individualizadas.

Para Zé Marco, a situação coloca o Atlético-AC em uma posição vulnerável diante de um desafio tão importante para o clube no ano.

Ele destaca que está sendo feito o possível para manter os jogadores em atividade, mas mesmo assim não será possível jogar em nível de igualdade com o rival nordestino.

– A gente tem nos preparado da melhor maneira possível. Pela não liberação dos treinamentos (coletivos), temos improvisado alguns treinamentos que não expõem a saúde dos atletas a esse vírus. É impossível, diante da preparação que estamos tendo ou não estamos podendo ter, chegar lá e fazer um jogo de igual pra igual. Vamos ter que usar a estratégia pra poder tirar proveito dos espaços, das condições que o jogo pode nos oferecer. Não estamos prontos fisicamente, não estamos entrosados da maneira ideal – diz.

– A gente passa por essa dificuldade, porém o jogo está mantido e nós temos que ir lá e ser o mais inteligente possível pra, diante da estratégia, tirar o resultado positivo – completa.

Zé Marco obteve informações sobre o adversário e ressalta que a estratégia do Galo Carijó vai ser traçada conforme o desenrolar da partida.

– Toda informação que precisava eu já tenho. É um time muito aguerrido, que briga muito, uma linha de frente bem rápida, dois pontas rápidos, um nove de muita qualidade, a dupla de zaga bem alta. Em relação à estratégia, a gente vai alternar. Você jogar 90 minutos esperando, toma um gol, também não vai ter força pra ir buscar o empate, que é o que nos interessa, ou a vitória. Vamos alternar, 10, 15 minutos marcar alto, pressão, baixa as linhas um pouco, dá uma respirada. Vai ser de acordo com o que o jogo apresentar – conclui.

Segundo o treinador, 18 atletas serão relacionados para o confronto. O Atlético-AC joga pelo empate para se classificar.

A partida contra o Picos-PI é na quarta-feira (17), no estádio Helvídio Nunes, em Picos, interior do Piauí, às 16h (de Brasília). Quem se classificar enfrenta Boavista-RJ ou Goiás na segunda fase.

(Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários