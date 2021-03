Comitê nega ter recebido documento pedindo liberação do futebol; FFAC garante envio

O Comitê de Estadual de Combate à Covid-19, responsável pela avaliação da pandemia do Acre, confirmou ao ge nesta quinta-feira (4), que não recebeu nenhum documento da Federação de Futebol do Acre (FFAC) pedindo a liberação do futebol enquanto vigorar o decreto de emergência do Governo do Estado.

A informação foi dada inicialmente pelo apresentador do Globo Esporte Acre, Paulo Henrique Nascimento, durante participação no Bom Dia Acre da Rede Amazônica. O ge confirmou com a coordenadora do Comitê, Karolina Sabino.

O presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes, reafirmou que a entidade enviou o ofício para o endereço eletrônico que foi passado pelo próprio Comitê.

– Nós temos protocolo, temos tudo que foi enviado via on-line, que eles não recebem manual, presencial. O mesmo (e-mail) que eles mandaram – afirma.

O Campeonato Acreano, previsto inicialmente para começar no próximo domingo (7), segue indefinido.

O adiamento da competição deve ser confirmada em reunião da FFAC com os dirigentes dos clubes nesta quinta-feira. O estadual feminino também deverá ser adiado.

(Foto de capa: Manoel Façanha/Arquivo Pessoal)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários