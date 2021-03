Conheça detalhes da mansão alugada por Gisele Bündchen e Tom Brady

Se a coluna Claudia Meireles tivesse a oportunidade de escolher o lar de alguns famosos para visitar, sem dúvidas, a mansão de Gisele Bündchen e Tom Brady estaria nas primeiras posições da lista.

Enquanto o pensamento não se torna realidade, o jogador de futebol norte-americano deu spoilers do que se pode encontrar no interior da casa, avaliada em US $ 34 milhões, o equivalente a R$ 188 milhões na cotação atual.

Gisele e Tom são conhecidos por construírem do zero as casas onde vão viver com os filhos, Benjamin, de 11 anos, e Vivian, de 8. Há relatos de que a brasileira é quem decide até as maçanetas.

Entretanto, a atitude precisou ser deixada de lado. O novo lar doce lar da família fica na Flórida, nos EUA. Em vez de comprar a propriedade, o casal optou por alugar a mansão. Mensalmente, desembolsam US $ 75 mil, o mesmo que R$ 410 mil reais.

Bem-vindo ao lar!

Nessa terça-feira (16/3), o jogador do Tampa Bay Buccaneers deu um vislumbre a quem sempre teve vontade de cruzar a porta de entrada ou dar uma espiadinha no atual casarão dos Bündchen-Brady.

Tom usou as ferramentas do Instagram para conversar com os seguidores. Ao todo, ele coleciona mais de 9,5 milhões de admiradores na rede social. Enquanto falava, detalhes da mansão o ofuscaram.

No vídeo postado, Tom aparece em um “foyer magnífico de um resort de luxo”, conforme descreveu a Hello! Magazine.

Ao fundo da gravação, chamam a atenção a escada, pilares gigantes, janelas que vão do chão ao teto e a palmeira “bem cuidada”.

Na sala, também não passaram despercebidos os móveis de aspecto grandioso e o piso nos tons bege e branco.

A residência soma 2,8 mil metros quadrados de área construída, sem contar o jardim, onde Gisele pratica ioga, por vezes, acompanhada dos três pets.

Não é a primeira vez que o quarterback dá spoilers do lar doce lar. Há duas semanas, Tom Brady participou do programa The Late Late Show, de James Corden, por chamada de vídeo.

Como a porta do cômodo onde bateu papo com o apresentador estava entreaberta, os fãs do jogador e de Gisele Bündchen focaram na escada em espiral ao fundo.

Também atraiu olhares a mesa de centro rústica com detalhes cravados nas laterais, como estrelas. Nas mesas, velas aromáticas deixam o ambiente perfumado.

Uma das poltronas da sala traz a estampa de zebra. Já a cadeira estofada em que o atleta se sentou apresenta listras verticais e horizontais.

De acordo com a revista People, a mansão tem sete suítes, sala de cinema, salão de jogos, piscina, spa, jacuzzi, campo de minigolfe e garagem com capacidade para seis carros.

Um dos quartos certamente pertence a Jack, de 12 anos. O garoto é filho de Tom Brady com a atriz Bridget Moynahan.

Ao contrário do maridão, Gisele já revelou como é a cozinha de onde mora atualmente. Em agosto, a modelo brasileira, com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram, publicou um vídeo sobre a iniciativa Viva a Vida, projeto voltado à preservação da natureza e que tem o objetivo de plantar milhares de árvores na Amazônia.

Nos frames, a luminária pendente Abaporu (com esferas de vidro), do espaço dedicado às refeições, atraiu a admiração de quem assistiu à gravação. Os ambientes trazem uma decoração clean e imperam as tonalidades, cinza, preto e bege.

A casa milionária já pertenceu ao jogador de beisebol Derek Jeter. Alguns cômodos têm paredes de pedras e o quarto do poderoso casal conta até com lareira. Localizada à beira-mar, a propriedade integra um píer particular com elevadores para barcos.

Segundo informações repassadas à People, Gisele e Tom alugaram a mansão por oferecer privacidade e boa localização. O endereço fica a menos de 10 quilômetros do centro de treinamento do Tampa Bay Buccaneers.

Veja no vídeo o exterior da luxuosa mansão:

Antigo lar

Neste sábado (20/3), completa um ano que Tom Brady assinou contrato com o Buccaneers. Ao longo de duas décadas, o quarterback de 43 anos defendeu o New England Patriots.

Antes de adotar a Flórida como novo endereço, a família morou algumas semanas em Greenwich, no estado de Connecticut. Entretanto, por anos, a “residência oficial” dos Bündchen-Brady era em Brookline, em Massachusetts.

Atualmente, o antigo lar da família está à venda por US$ 33 milhões, o equivalente a R$ 182 milhões. Em uma área de 1.125 metros quadrados, foi construído um casarão de cinco quartos, cinco banheiros, spa, adega, academia, sala de jogos, estúdio de ioga e estacionamento para 20 veículos.

Anfitriões natos, o casal não recebia os hóspedes de qualquer jeito. Quem passava dias na mansão ficava em uma espécie de pousada “inspirada em celeiros”.

Confira no vídeo como era o interior do casarão:

De acordo com a Forbes, Gisele Bündchen e Tom Brady são donos de um patrimônio de mais de R$ 3,3 bilhões.

Considerado o casal perfeito, os pais de Vivian e Benjamin adicionaram à lista de propriedades uma mansão na ilha mais “segura” do mundo.

Eles comparam um casarão, fixado na Indian Creak, região conhecida como “bunker dos bilionários” em Miami. A construção adquirida precisou ser demolida para dar lugar ao lar dos sonhos com princípios ecológicos e sustentáveis.

(Foto: DR)

