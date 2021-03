Contas de luz em abril seguirão com tarifa extra da bandeira amarela, diz Aneel

A conta de luz de abril vai continuar sendo cobrada com a bandeira tarifária amarela. Ou seja, o custo para as famílias será de R$ 1,343 para cada 100 kWh consumidos.

Os meses de março e abril costumam ser um período de transição entre o período úmido e o seco nas regiões das principais bacias do Sistema Interligado Nacional (SIN), o que indica que as precipitações não devem alterar a queda das afluências.

Em março, houve registros de chuvas nas principais bacias com volumes finais abaixo do esperado.

Ainda assim, os reservatórios de hidrelétricas estão com estoques relativamente reduzidos para esta época do ano, em função do volume de chuvas abaixo do padrão histórico registrado ao longo de toda a estação úmida.

Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel ), o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica.

O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração

