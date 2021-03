Criança de 9 anos é estuprada pelo primo adolescente na Baixada da Sobral

Ela ficou sozinha no apartamento com o primo, que estava morando com os tios há cerca de 6 meses

Uma menina de 9 anos foi vítima de um estupro na noite desta quarta-feira (17), em um apartamento no bairro João Eduardo 1, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações do padrasto da criança, o crime aconteceu enquanto ele e a esposa estavam trabalhando. A menina sempre ficava sob cuidados do irmão, porém, o jovem saiu e ela ficou sozinha no apartamento com o primo, um adolescente de 14 anos que estava morando com os tios há cerca de 6 meses.

O padrasto da criança relatou que ao chegar na casa não conseguiu abrir a porta e esperou a esposa. Quando a mulher chegou e abriu a porta, o casal flagrou a situação de estupro. O adolescente de 14 anos confessou que teve relações sexuais com a criança.

Aos pais, a menina de 9 anos disse que essa já seria a terceira vez que ela estuprada pelo primo e, chorando muito, também falou que tinha medo de apanhar do padrasto, por isso resolveu não falar sobre os abusos.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e apreendeu o adolescente, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes para a tomada as medidas cabíveis. O caso deverá ser acompanhada pelo Conselho Tutelar e a Delegacia de Menores Infratores.

