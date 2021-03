Duda Reis é acusada de ficar com ex-namorado de Anitta e se pronuncia

Duda Reis está longe de Nego do Borel há alguns meses, mas as polêmicas continuam indo atrás dela e, desta vez, o assunto envolve a cantora Anitta

Tudo começou quando começaram a circular na internet várias especulações de que ela estaria vivendo um romance com Gui Araújo, ex-namorado da funkeira.

Os boatos tiveram início após um vídeo no qual ela surgiu acompanhada de alguém com a voz muito parecida com a de Gui.

Diante da repercussão, ela resolveu se pronunciar na manhã deste domingo (28) e desmentiu tudo por meio dos Stories do Instagram.

“Gente do céu, calma. Essa voz é do meu amigo Tonte Cardoso – ele que gravou! Ele que é dono da Teresa”, disparou a jovem.

“Se tem uma pessoa que eu estou conhecendo melhor, essa pessoa sou eu mesma! E será por um bom tempo assim…”, completou.

Vale lembrar que, recentemente, ela partiu para a Bahia a fim de curtir uma folga dos trabalhos. Deslumbrante, a influenciadora exibiu o corpão e compartilhou tudo nas redes sociais.

Pelo Instagram, a atriz aproveitou para mostrar a folguinha em Caraíva, no litoral baiano.

Com um semblante feliz, a modelo compartilhou cliques de biquíni rosa e, além disso, ostentou sua beleza com um físico sequinho, que deixou seus seguidores babando.

“Uma sequência de fotos pra vocês com muitos sorrisos e vibe no talo”, legendou Duda Reis na publicação das imagens.

Nos comentários, os seguidores falaram sobre o clique e tentaram chamar a atenção de Duda.

Houve um admirador que aproveitou para endossar a importância dela e mandou uma enorme mensagem em apoio à influenciadora:

“Você é uma mulher forte, independente, corajosa, guerreira e muito mais. Você é absurda de maravilhosa e especial, com uma luz enorme e super contagiosa. tenha fé que dias melhores virão, e o céu estará limpo e cheio de estrelas. nunca se esqueça que Deus está contigo para te dar apoio de ajuda, sempre ore e tudo dará certo!”.

Confira:

