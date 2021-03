Dupla é baleada em frente a distribuidora no bairro Santa Inês

Alberto Pereira Santana, 52 anos, e Lucas Felipe Machado de Souza, 24, foram vítimas de tentativa de homicídio na noite deste sábado (6), na rua São Luís, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alberto e Lucas estavam bebendo em frente a uma distribuidora, quando dois homens fortemente armados chegaram no local e começaram a disparar contra as vítimas. Alberto foi ferido com 8 tiros em várias partes do corpo. Já Lucas levou dois tiros nas costas. Mesmo feridos, as vítimas ainda conseguiram correr e se esconder. Os autores do crime fugiram do local em seguida.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias ao local. As vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Alberto é gravíssimo. Já Lucas, está em estado de saúde grave.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

