Eddie Murphy e sua mansão digna de um rei de R$ 113 milhões; veja fotos

O ator de 59 anos mora com sua família em uma propriedade de US$ 20 milhões

Eddie Murphy, além de viver um rei em “Um Príncipe em Nova York 2”, da Amazon, também vive como uma verdadeira majestade na vida real.

O ator de 59 anos mora com sua família em uma propriedade de US$ 20 milhões (quase R$ 113 milhões na cotação atual) construída em 2003, sob encomenda, em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

De acordo com o portal Page Six, a mansão do astro possui 10 quartos, 17 banheiros, quadra de tênis com treliça, piscina, uma banheira de hidromassagem, uma garagem para quatro carros, uma churrasqueira e um pátio com acesso subterrâneo.

A mansão de R$ 113 milhões de Eddie Murphy

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários