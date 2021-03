Eles sabem o que fazem: conheça os três signos mais sedutores do zodíaco

Eles sabem o que fazem. Determinados signos são mestres e doutorados quando o assunto é seduzir e conquistar. Estamos a falar de você?

Áries

É dono de uma vitalidade absolutamente contagiante, o que faz com que pareça estar disposto a tudo. Com eles tudo ganha intensidade e pode ser facilmente visto como algo do ‘destino’. O ariano jamais teme mostrar quem é e aquilo que quer.

Gêmeos

É extremamente seguro sobre a sua capacidade de sedução e sabe que é uma pessoa interessante, aproveitando isso para conquistar. Gosta de experimentar coisas novas e ‘paquerar’ até conseguir o que realmente deseja. Para este signo a paixão e amizade podem facilmente confundir-se.

Leão

Repleto de atitude, o leonino sabe como parecer atrativo e usa as suas qualidades para chamar a atenção da pessoa que pretende conquistar. É intenso e sabe como provocar uma impressão marcante, persuadindo o outro a render-se aos seus encantos.

