Em Rio Branco, igrejas católicas suspendem cultos presenciais por tempo indeterminado

A Diocese de Rio Branco emitiu nesta sexta-feira (12) nota em que comunica a suspensão das missas presenciais em razão da pandemia de Covid-19, que já matou mais de 666 pessoas na capital.

Os cultos ficarão fechados para o público tanto aos sábados e domingos, durante o chamado “lockdown”, quanto nos dias de semana. A medida foi aprovada em reunião do Conselho Presbiterial nesta quinta (11).

“Devemos reafirmar nosso testemunho em favor da vida, como já fizemos desde que começou a pandemia na nossa realidade diocesana”.

No entanto, as igrejas permanecerão abertas durante o dia para orações individuais, confissões e aconselhamentos. Além disso, as paróquias poderão celebrar seus cultos de forma online, também com transmissão pela TV Diocese.

A medida vale até que o governo publique novo decreto. No início do mês, o governador havia anunciado que aos finais de semana apenas serviços essenciais poderão abrir. Depois, voltou atrás e decidiu liberar as igrejas.

“Devemos tomar consciência do momento crítico que estamos vivendo. Que esta Quaresma nos faça mais sensíveis ao sofrimento do nosso próximo, e mais conscientes da nossa corresponsabilidade com a vida de todos”, diz a nota, assinada pelo bispo Dom Joaquin Pertinez.

