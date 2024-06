Pimenta: Marcus dá ultimato e revela quando irá anunciar o seu candidato a vice; confira

Após o anúncio oficial da escolha de Alysson Bestene como vice do prefeito Tião Bocalom, o ex-prefeito e atual candidato do MDB, Marcus Alexandre, em entrevista a coluna, falou que a decisão do vice só deve ser anunciada 15 dias antes das convenções partidárias, marcada entre os meses julho/agosto.

Sem revelar quais os nomes estão cotados para ocupar o cargo de vice na chapa, Marcus deverá tomar a decisão em conjunto com o MDB, que já deixou claro não querer um nome ligado à esquerda para a disputa.

Ainda é o favorito

Mesmo com a posição do MDB, o nome do ex-deputado estadual Jenilson Leite segue sendo um dos favoritos para ser o vice na chapa de Marcus Alexandre. É um nome que agrada não só o ex-prefeito, mas a coligação, que já conta com 10 partidos aliados. Jenilson teve mais de 30 mil votos para senador, só em Rio Branco, nas últimas eleições.

Larga atrás

Marcus erra ao demorar tanto para anunciar a escolha do seu vice. Fica um passo atrás das outras candidaturas, que já estão prontas para iniciar a pré-campanha já com a chapa completa. É o caso de Bocalom/Alysson e Jarude, que deve anunciar o vice nos próximos dias.

Só terá ele mesmo

Falando em Jarude, o deputado vai enfrentar duas candidaturas lotadas de alianças grandes, apenas com uma chapa puro sangue. Enquanto o NOVO só terá ele mesmo no palanque, o MDB de Marcus Alexandre vem unido de outros 9 partidos, e o PL de Bocalom, carregará uma coligação com outras 8 siglas.

Ausente

Entre tantas ausências no ato oficial do anúncio da chapa Bocalom/Alysson, a que mais chamou a atenção foi a da vice-governadora Mailza Assis. Dizem as fontes que a união PL/PP e União Brasil a enfraquece e quer tirá-la da disputa pelo governo de 2026.

Deixou claro

A vereadora Lene Petecão, recém-filiada ao União Brasil, deixou claro neste final de semana que vai contrariar o irmão, senador Sérgio Petecão ao apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom. Ela foi figurinha carimbada no anúncio da chapa Bocalom/Alysson. Entre a relação com o irmão e os cargos na prefeitura, todos sabemos qual ela escolheu.

Embargou

O deputado federal Roberto Duarte é a pedra no sapato do senador Marcio Bittar. É que ele é o responsável por embargar a adesão do Republicanos a chapa Bocalom/Alysson. Até agora, é o único partido de direita fora da aliança. O deputado quer que o partido tenha protagonismo nas eleições da capital e não aceita ser apenas um puxadinho do PL.

Duvido

O secretário de Educação e presidente do PP em Rio Branco, Aberson Carvalho, garante que a deputada Socorro Neri vai ser figurinha carimbada na campanha do Progressistas neste ano. Eu duvido! Socorro não moverá uma agulha para ajudar na campanha da chapa Bocalom/Alysson.

Foco no interior

A deputada deve focar no mandato e ajudar nas chapas que ajudou a construir nos municípios do interior, com Tarauacá, Senador Guiomard e Placido de Castro. Apenas!