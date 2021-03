Empresário acreano batiza sanduíches do cardápio com nomes de famosos

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

A criatividade do brasileiro é mesmo sem limites e foi usando esse atributo que o empresário senamadureirense, Arinelson Lima de Souza, conhecido mais pelo apelido de Zinho, criou um cardápio bem curioso em Sena Madureira.

Inspirado em séries da Netflix, super-heróis, jogadores de futebol e atriz global, o acreano chama a atenção dos clientes na hora da escolha dos sanduíches.

O cliente que liga para o ‘Zinhos Lanches’ pode pedir para receber em casa lanches como X-Juliana Paes, que nada mais é que um pão com filé, frango, carne, queijo, catupiry, presunto, salada, batata-palha, milho é muito queijo por cima.

Questionado por esse colunista sobre o nome da global no cardápio, o empresário declarou ser fã e apaixonada pela atriz da Globo, que está no ar na novela das 9h, como Bibi Perigosa.

Os mais famintos podem apostar no X- Neymar, Messi, Gabi Gol ou no X- Thanos do Filme ‘Os Vingadores’ que inclui 3 carnes, salsicha, queijo, catupiry, presunto, queijo, batata-palha, milho (ufa!) e uma salada, para dar uma equilibrada.

O cardápio do empresário Zinho ainda traz a famosa série da Netflix La Casa de Papel, e a turma de heróis Homem Aranha e Liga da Justiça.

O gosto pelos super-heróis, jogadores e pela global Juliana Paes, saiu da tela da TV e foi parar no cardápio da empresa.

Para experimentar esses lanches, você pode ir fazer uma visita no endereço rua Cunha Vasconcelos, N.1390 no bairro do Bosque ou pelo fone: (068) 99969-0886.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários