Famosos fazem corrente de oração após Paulo Gustavo ser intubado com covid-19

Internado com covid-19, o humorista Paulo Gustavo foi intubado no domingo (21) após presentar uma piora no quadro respiratório. Assim que a notícia foi confirmada pelos familiares, diversos famosos iniciaram uma corrente de oração nas redes sociais para que o ator de 42 anos se recupere logo.

Tatá Werneck é uma das artistas que mais tem se mobilizado em solidariedade ao amigo. “Bom dia! Vamos fazer orações às 12h, 15h e 18h? Paulo com toda certeza ficará bem. Dois minutos do seu dia rezando à sua maneira já faz uma energia linda de cura chegar até ele! Ele vai ficar bem com toda certeza”, escreveu a apresentadora em um dos tuítes.

“Nossos corações e pensamentos com nosso patrimônio da alegria, genial Paulo Gustavo! E com todos que estão passando dificuldades neste momento. O Brasil vive uma calamidade mais de um ano depois da chegada da Covid por aqui. Cuidem-se. Viva, Paulo e viva o Brasil”, disse Marcelo Adnet.

