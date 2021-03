Fiuk conta que Selena Gomez e Demi Lovato deram mole para ele

Fiuk é muito cobiçado pelos artistas internacionais. Pelo menos é o que ele diz! Nesta manhã de segunda-feira (29) Juliette estava conversando com ele e relembrando do início do reality, onde ela dava em cima dele com força, mas hoje em dia não quer mais.

Nesse assunto, Fiuk acabou falando que tem gente que o valoriza muito – incluindo as cantoras internacionais Selena Gomez e Demi Lovato.

No caso de Selena Gomez, ele relembrou de uma situação onde ela deu uma entrevista ao programa da Eliana. Em dinâmica, a apresentadora mostrou fotos de Luan Santana e Fiuk e ela deveria escolher seu preferido. Foi Fiuk!

