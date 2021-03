Fluminense e Vasco empatam após segundo tempo movimentado

O primeiro Clássico dos Gigantes da temporada 2021 terminou sem vencedor. Nesta quarta-feira (30), Fluminense e Vasco ficaram no 1 a 1 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), na abertura da sétima rodada do Campeonato Carioca.

O duelo foi disputado no interior do estado do Rio de Janeiro devido à restrição aos jogos de futebol na capital, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O empate não foi bom para ninguém. O Tricolor é o décimo colocado, com dez pontos, podendo ser ultrapassado por Botafogo ou Madureira e Resende na sequência da rodada.

O Cruzmaltino está em oitavo, com sete pontos, mas, até quinta-feira (1º de abril), pode cair para 11º e penúltimo lugar se Nova Iguaçu, Boavista e Bangu vencerem seus compromissos.

FIM DE JOGO Vasco pressiona busca a vitória mas fica no empate em 1-1 com o Fluminense. ⚽ German Cano 📸 Rafael Ribeiro/Vasco#FluxVAS #Carioca2021naVascoTV pic.twitter.com/zSgQIQ33l5 — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 31, 2021

O primeiro tempo foi de poucas emoções e muitos erros de passe e na criação de jogadas. Apesar de ter mais volume que o rival, a melhor oportunidade do Fluminense foi logo aos três minutos, quando o meia Nenê quase fez um gol olímpico.

O Vasco, na primeira vez que conseguiu chegar, balançou a rede. Aos 36 minutos, Léo Matos abriu para o também meia Andrey cruzar da direita e o atacante Germán Cano mandar para o gol.

Os 45 minutos seguintes foram bem mais interessantes. O Tricolor precisou de um minuto para deixar tudo igual: Nenê cobrou escanteio e o atacante Fred marcou de cabeça.

O camisa 9 quase virou aos sete, em chute por cima da meta, após um erro do zagueiro Leandro Castan na saída de bola. O Vasco respondeu aos 20 em cabeçada do atacante Figueiredo que o goleiro Marcos Felipe quase rebateu no pé de Cano.

Fim de jogo. Com gol de Fred, Fluminense empata em 1 a 1 com o Vasco. O #TimeDeGuerreiros volta a campo na próxima terça-feira, às 21h35, contra o Macaé. 📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/278oMW9DXh — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 31, 2021

Daí em diante, o Cruzmaltino dominou as ações. Aos 29 e aos 33, Andrey assustou em cobranças perigosas de falta. A primeira parou na trave direita.

Aos 39 minutos, o meia iniciou a jogada que culminou em finalização cruzada do também meia Gabriel Pec, defendida por Marcos Felipe.

O goleiro brilhou de novo aos 45, salvando um chute cara a cara de Laranjeira, após cruzamento de Léo Matos.

Nos acréscimos, o Vasco teve uma última chance em cobrança de escanteio do lateral Zeca, que o zagueiro Ricardo Graça cabeceou rente à meta.

O Vasco volta a jogar no sábado (3), às 21h05 (horário de Brasília), contra o Bangu, novamente no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O Fluminense só tem novo compromisso pelo Carioca na próxima terça-feira (6), às 21h35, diante do Macaé, ainda sem local definido.

(Foto: Lucas Mercon/Fluminense F.C./Direitos Reservados)

