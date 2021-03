Gio Ewbank explica motivo da saída de Gagliasso de casa: “Estou nos nervos”

Giovanna Ewbank resolveu abrir com seus seguidores detalhes íntimos da vida de sua família.

Em uma conversa sincerona postada no canal do Youtube da apresentadora, Gioh contou que Bruno Gagliasso deve se mudar para a Espanha na próxima semana.

Com a saída do marido de casa, a apresentadora contou que ela e a filha Títi já estão muito nervosas.

“Bruno está indo para a Espanha na semana que vem e a principio vai gravar em Madri, de agora em abril até agosto. Vocês não imaginam como estou em estado de nervos e ansiedade. A Títi também está tendo crise de choro pensando na saudade do pai. O Bruno não vai poder voltar para o Brasil, porque para ele voltar a gravar ele vai ter que ficar de quarentena e ele ia perder vinte dias. A ideia é que eu vá com as crianças para a Espanha mais para frente, mas nesse momento de pandemia não dá”, contou Gioh, que disse que o marido também não vai voltar para casa em agosto.

“Mas quando o Bruno voltar da Espanha, ele vai ter que ficar um mês na Bahia gravando a mesma série. Então quando ele for gravar na Bahia é possível que a família todo vá. Tudo pode mudar, mas esse é o roteirinho da família esse ano”, disse.

