Gleici Damasceno, Karen Kardasha e Lore Improta estarão no #BBBline desta terça

No dia que o BBB terá um dos paredões mais esperados da atual edição, em que o público decidirá o eliminado entre Juliette, Rodolffo e Sarah, a edição do #BBBline desta terça-feira, (30), conta com um time de peso! Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, a influencer Karen Kardasha e a dançarina e cantora Lore Improta estarão no Instagram do POPline a partir das 21:30 dando os seus pitacos sobre o que está rolando na casa mais vigiada do Brasil!

Gleici Damasceno

Gleici Damasceno. Foto: Reprodução Instagram

Campeã do BBB em 2018, a sua volta de um paredão falso, foi a maior audiência do reality em 5 anos na época. Sua participação na final do programa fez a Globo mudar a programação e exibir o Big Brother Brasil ao vivo no Acre pela primeira vez na história. Ela foi a primeira acreana a entrar no programa e única vencedora da Região Norte até o momento.

Após o confinamento, foi convidada para uma breve participação no último capítulo de O Outro Lado do Paraíso. Em seguida, Gleici, que havia feito aulas de teatro na infância e adolescência, resgatou seu sonho de ser atriz e passou a estudar interpretação profissionalmente, primeiramente na Escola de Atores Wolf Maya, posteriormente no Célia Helena Centro de Artes e Educação e em oficinas do diretor e preparador de elenco argentino Eduardo Milewicz.

Em 2019, desfilou no Carnaval como destaque da escola Paraíso do Tuiuti. Também em 2019, gravou seu primeiro filme, Resistir e Recomeçar, interpretando Laura, melhor amiga do protagonista

Ainda nesse ano, junto a Chico Diaz filmou o longa Noites Alienígenas, primeira produção de ficção do Acre, no papel da artista de Slam, Sandra.

Karen Kardasha

Karen Kardasha. Foto: Foto: Reprodução Instagram

Em menos de cinco meses, o ator Renato Shippee, de 32 anos, viu a vida mudar graças a uma brincadeira que começou sem querer no perfil dele no Instagram. O artista é a pessoa por trás e quem dá vida à conselheira amorosa Karen Kardasha, de 25 anos, uma personagem conhecida pelo seu visual extravagante e por falar o que pensa quando o assunto é relacionamento.

Tudo começou em outubro do ano passado, depois que Renato decidiu responder algumas perguntas de seus amigos sobre como ser um “ex-trouxa”. Na época, ele usava um filtro com maquiagem e interpretava uma mulher, que tinha saído de um relacionamento abusivo, com dicas de como conseguir um marido milionário.

Com o seu bom-humor, Karen faz sucesso e já virou até filtro de Instagram usado por ninguém menos que a rainha do pop, Madonna.

Lore Improta

Lore Improta: Reprodução Instagram

Formada em Publicidade, Lorena Improta é apaixonada pela dança desde pequenininha e essa paixão guiou e continua guiando muitos caminhos em sua vida vida.

Começou sua carreira aos nove anos dançando em um grupo infantil ao lado de Carla Perez, a eterna e querida loira do grupo É o Tchan. Logo após, com apenas 13 anos, a loira participou de um grupo de aulas “swing baiano” nas academias de Salvador. Desde essa época até os dias de hoje, Lore não parou mais de dançar. Lore fez intercâmbio no Canadá, se profissionalizando com aulas de Jazz e Hip Hop.

Em 2014, integrou um grupo de dança, onde participava da coreografia de diversos ritmos musicais e, a partir daí, começou a ganhar o carinho do público. Com o reconhecimento do trabalho, foi ganhadora do concurso “Bailarina do Faustão” e integrou o elenco do Domingão do Faustão, na Rede Globo, por dois anos.

A dança a levou para outros caminhos: influenciadora digital, apresentadora e artista infantil. Hoje, além do canal no YouTube, também possui projetos como o “Show da Lore“, “O Fantástico Mundo da Lore” e “Bailinho da Lore“, onde roda o Brasil levando alegria, música e dança para todos os públicos. Além dos projetos próprios, Lore hoje faz parte do casting oficial do canal GNT apresentando o programa “Me Deixa Dançar”, ao lado de Justin Neto.

