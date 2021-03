Gretchen conta que tem gaveta secreta com brinquedos eróticos e se empolga

Casada há seis meses com o 18º marido, Gretchen participou de uma live sobre produtos eróticos e revelou que possui vários brinquedinhos sexuais em casa

Casada há seis meses com o 18º marido, Gretchen participou de uma live sobre produtos eróticos e revelou que possui vários brinquedinhos sexuais em casa.

“Eu tenho a minha gavetinha secreta. Ele (o marido Esdras Souza) nunca me perguntou. Ele não quer saber. Ele é uma pessoa que me dá toda liberdade. Eu converso com ele sobre isso, ele acha um máximo eu entender, procurar saber, e aí a gente tem ainda mais prazer juntos. Sabe, você tem que saber que a sua mulher tem a intimidade dela”, disse a cantora, de 61 anos.

A mãe de Thammy ainda revelou que recebeu muitos brinquedos eróticos da marca.

“É muito legal. A partir do momento que você se permite brincar, provar que aquilo é legal, tem que testar, saber se aquilo faz bem para você”, disse ela, revelando que provou um vibrador e gostou.

“É extratamento legal, delicado, super prazeroso e discreto. Cabe na palma da mão”, disse.

Durante a live, a eterna rainha do rebolado se empolga e pede para que a marca envie para ela um masturbador/sugador de cor rosa e que promete levar a mulher à loucura.

“Eu quero esse! Você pode mandar esse que está na sua mão. Eu adorei esse história de clitóris falando ‘oi’. Pode separar ele pra mim”, disse, aos risos.

(Foto: Divulgação/Arquivo Blasting News)

