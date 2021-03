Ivete Sangalo liga para fã doente com câncer terminal e comove web

Tayna é filha de uma lutadora, uma mulher com câncer terminal que já travou várias batalhas para se manter viva e que tem nas músicas de Ivete Sangalo a sua alegria diária.

Sabendo que a mãe é uma grande fã da cantora, a jovem fez uma ‘campanha’ no Twitter na tentativa de que a cantora gravasse um vídeo para ela.

Tayna conta que a mãe já passou por seis cirurgias e perdeu grande parte da capacidade de formular frases. “Ela até já se esqueceu do nome em alguns momentos, mas não se esquece de uma letra das músicas da Ivete”, revela.

Esta informação chegou à irmã da artista, Cynthia Sangalo, que apelou à irmã para fazer uma surpresa a esta família.

Ivete Sangalo surpreendeu a sua fã com uma chamada telefônica: “Boa tarde! A Ivete Sangalo ligou para a minha mãe! Gente, obrigada demais.

Não sei o que dizer. O grande sonho da vida dela está realizado. Que ser humano é a Ivete Sangalo! Sem igual. Eu que nem era, virei fã demais”, conta Tayna nas suas rede sociais, revelando que a surpresa já aconteceu.

“Ela ficou dez minutos falando com a gente. Foi super gentil, um doce. Desejou força, agradeceu à minha mãe por ser fã. A minha mãe dizia que a amava e ela disse que também a amava. Estou com o coração cheio demais. Ivete trouxe um gás que há tempos não via nela. Ela não para de chorar de felicidade”, acrescenta ainda, revelando assim mais detalhes deste momento único.

