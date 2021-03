Jojo Todynho faz procedimento para auxiliar na perda de peso

Querendo dar uma nova forma ao corpo, Jojo Todynho foi em um hospital do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (24), para fazer um procedimento, o de colocar um balão gástrico. A informação é da coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Para quem não sabe, o objetivo da inserção do balão no interior do estômago é para que ele possa ocupar um espaço no local, algo que faz com que o paciente coma menos e consiga perder peso.

Como o procedimento, que é indicado para pessoas com IMC superior a 30kg/m2 e com doenças associadas ou com IMC superior a 35 kg/m2, é realizado apenas com sedação e uma endoscopia, não é necessário que a pessoa fique internada na sequência.

Cabe ressaltar que o balão deve ser retirado seis meses depois da intervenção.

Jojo Todynho, que havia perdido 20 quilos em 2019, quando passou por alguns procedimentos estéticos e estava se exercitando e se alimentando de forma mais saudável, acabou ganhando peso com sua ida para A Fazenda 2020.

De acordo com a publicação, durante o pré-confinamento, ainda no hotel, a funkeira já ganhou peso. Em recente entrevista ao Domingo Espetacular, na Record, a campeã do reality revelou que ganhou 28 quilos durante a edição.

Segundo a cantora, ela entrou com 100 kg e saiu com 128 kg. Esse, no entanto, não foi o maior peso atingido pela artista. A famosa disse que já chegou a marcar 138kg na balança.

Muito bem resolvida com seu corpo, Jojo ainda afirmou na conversa: “Não endeuso a obesidade. Só não vou me diminuir porque sou gorda“.

No Instagram, a artista compartilha fotos do seu corpo. Inspiração para muitas mulheres, a ex-Fazenda sempre recebe elogios pelo amor próprio e show de auto estima que exala.

Confira:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários