Juliette supera 12 mi de seguidores e se iguala a Pocah como 2ª mais popular

Apesar de sofrer com críticas e contestações dentro do Big Brother Brasil 21 (Globo), a advogada e maquiadora Juliette Freire, 31, parece ter muito carinho e torcida fora do programa. Se o critério de medição forem suas redes sociais ela está muito bem.

Nesta quinta (4), a paraibana superou os 12 milhões de seguidores no Instagram, se igualando aos 12,1 milhões da cantora Pocah, 26.

Assim ela fica atrás apenas da influenciadora Viih Tube, 20, que tem 17,3 milhões de fãs na mesma rede social.

O número de Juliette impressiona já que ela iniciou o programa como uma anônima, do grupo Pipoca, e com apenas 4.000 seguidores quando teve seu nome revelado.

Pocah, por exemplo, começou com 11,4 milhões e Viih Tube, com 16,2 milhões.

Apesar de estarem atrás de Juliette, outros competidores do BBB 21 também tiveram crescimentos expressivos, como o ator Lucas Penteado, 24, que foi de 199 mil para 10 milhões de seguidores, e Sarah Andrade, 29, que foi de 19,5 mil para 8,8 milhões.

O desempenho de Juliette nas redes sociais ganhou ainda mais destaque nesta quinta-feira com a reação de seus fãs, que bombaram a hashtag #12milhõesdajuliette, ficando entre os assuntos mais comentados no Twitter.

“Juliette não se resume a ler bem o jogo. Juliette canta bem, nos faz rir e nos emociona com sua empatia”, comentou uma internauta. “Rainha do milhão segue amenizando o sofrimento da nação com seu jeitinho”, afirmou outra.

Juliette começou o programa já na graça do público, conquistando imunidade na primeira semana. Dentro da casa, no entanto, ela encontrou resistências, com deboches, desentendimentos e até isolamento por parte de outros competidores.

Após semanas, foi com Gilberto Nogueira, 29, e Sarah que ela formou o grupo chamado de G3 pela produção do reality. Confiante, ela se acertou com Fiuk, 30, se impôs diante de Lumena Aleluia, 29, e defendeu Carla Diaz, 30, até de seus amigos.

Entre os brothers com menos seguidores, estão Lumena (262 mil) e Kerline (1 mi), as duas já eliminadas, e João Luiz (1,1 mi). No grupo Camarote, o destaque negativo é Karol Conká, 35, com 1,5 mi de seguidores, mesmo número de quanto começou.

Conká, no entanto, é um caso muito particular em relação a fãs nas redes sociais. Após crescer na primeira semana, a rapper só caiu em seguidores, chegando a ganhar o título de vilã. O número só se recuperou após sua eliminação, com 99,17% dos votos.

