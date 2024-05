Ex-One Direction, Louis Tomlinson pede doações para o RS e informa que seus shows no Brasil terão pontos de coleta

O britânico Louis Tomlinson divulgou em suas redes sociais que irá ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul com sua vinda ao Brasil. Com três shows marcados no país, o músico informou que haverá pontos de coletas de doações e pediu a colaboração dos fãs em prol da causa. Além disso, o ex-One Direction ainda contou ter feito ele mesmo uma doação para ajudar o estado gaúcho.

“Estou enviando todo o meu amor para as milhares de pessoas no Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes históricas que atingiram a região recentemente. Sou extremamente grato por poder visitar e fazer shows neste lindo país, e é devastador ver quantas vidas foram tão severamente impactadas. Para ajudar na campanha humanitária, estou fazendo uma doação para comprar suprimentos de urgência que serão entregues às regiões afetadas. Além disso, trabalhando junto com a Move Concerts, criamos áreas de coleta que serão montadas nas entradas de todos os meus 3 shows no Brasil, e gostaria de convidar qualquer pessoa que comparecer ao longo da próxima semana que se junte a nós nesta causa com qualquer coisa que possam doar”, diz a nota do cantor.

Tomlinson se apresenta no próximo dia 8 de maio na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro; dia 11 de maio no Allianz Parque, em São Paulo; e na Ligga Arena (CAP), em Curitiba, dia 12 de maio. “O nosso parceiro de frete, Transhow, estará coletando todos os itens doados nos shows e distribuindo para as regiões afetadas”, informou o cantor em suas redes sociais.