Karol Conká desabafa sobre racismo e conta sonho de infância: “Ser branca”

Depois de uma passagem polêmica no BBB21 que resultou em sua eliminação por 99,17% dos votos, a rapper Karol Conká segue procurando limpar sua imagem depois de tudo o que aconteceu no reality show.

Na noite deste domingo (28), a cantora concedeu uma entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo explicou que entrou no rap para fugir do preconceito e melhor seu relacionamento com as pessoas: “Foi tipo uma gincana. Cada um entregava alguma coisa e eu falei: ‘deixa que eu escrevo um som’, disse.

“Desde aquele dia, os meninos pararam de me xingar. Aí não era só a ‘neguinha boba’. Eu era a Karol Conká, a menina que faz umas rimas, que entende de rap”, explicou.

Em outro momento da matéria, Karol Conká revelou uma triste passagem de sua vida, quando era pequena e, segundo ela, já não suportava mais ser discriminada: “Quando eu era criança e acreditava em Papai Noel ainda, eu pedia na carta para ser branca. Meu sonho era ser branca pra não sofrer”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários