Latino revela vício, fala sobre relações com homens e comemora “libertação”

Latino está com 48 anos de idade e continua causando com as suas declarações. Em uma das últimas, ele revelou pela primeira vez que era viciado em relações sexuais.

Em entrevista à Quem, o artista disparou: “Era uma compulsão porque eu tinha que transar dez vezes por dia. Entendi que precisava de ajuda quando percebi que uma coisa simples da vida, que está aí pra te fazer feliz, estava me consumindo”.

Foto: reprodução

