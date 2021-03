Léia traz o ensaio fotográfico da influenciadora Jessica Ingrede e doações do Grupo Dydyo

ESPERA

Barriguda sim, e mais linda que nunca. È assim que esta a querida doutora Sandra Regina. Na foto ao lado do primogênito Heitor, ambos curtindo a doce espera da esperada Victoria.

ENSAIO

Irreverente e de muito bom gosto o ensaio fotográfico da influenciadora digital Jessica Ingrede, que quebrando os conceitos sensualizou nas fotos. Tudo que uma gravida sonha, sentir-se atraente e sensual, mesmo com a barriguinha da doce espera.

LUTO

De coração partido com a triste noticia da perda de uma das figuras mais carismáticas, querida e competente da rede de lojas Gazin. Perdemos para o Covid, Gerônimo Borges , um líder por natureza e amigo querido. Desde já meus mais sinceros sentimentos aos familiares e todos da rede de Gazin no Acre.

RECUPERAÇÃO

Todos na torcida pela recuperação e saúde da esposa do deputado Allan Rick, Micheli que por conta de complicações do Covid, teve parto antecipado. Mãe e bebê passam bem e com a benção de Deus, em breve estarão em casa no seio da família, recebendo todo amor e carinho.

CORONAVAC

Governador Gladson Cameli feliz da vida com o anúncio da chegada de mais 5.800 doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. O envio foi feito elo do ministério da Saúde, através do governo federal, e faz arte da 7° etapa da primeira fase de vacinação dos grupos prioritários.

DOAÇÃO

Com a tradição de desenvolver ações que visam o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população, onde distribui os seus produtos, o Grupo Dydyo acaba de fazer uma doação de Águas KAIARY para vítimas da cheia histórica no Acre.

A doação de 1.200 garrafas de 2 litros foi feita no sábado, 27, seguindo o cronograma da campanha de solidariedade desenvolvida por um grupo de influenciadoras digitais que visa diminuir o drama da população acreana. Na foto as influenciadoras digitais Lígia Viana e Rebeca Aguiar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários