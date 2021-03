Léo Santana e Lore Improta revelam escolhas de nome para o bebê

Casal anunciou gravidez na última terça-feira (16/3), mas ainda não sabe o sexo do primeiro filho

Léo Santana e Lorena Improta já sabem qual nome o primeiro filho do casal vai ter, sendo menina ou menino. O cantor revelou as escolhas, nessa quarta-feira (17/3), em seu Instagram, e fez uma enquete para os seguidores votarem em no nome preferido.

“Vamos deixar a enquete aqui nos Stories. E aí? Liz ou Lorenzo?”, começou Léo, revelando os nomes escolhidos. “Quem está por vir? Eu sempre falo que é homem. Toda vez pergunto: ‘Ele está bem, mãe?’”, completou.

O cantor ainda disse que não tem preferência por sexo, mas “sente que vai ser um menino”. “O que vier será bênção e muito amado”, escreveu na legenda.

Recém-casados, Léo e Lore anunciaram que estão à espera do primeiro filho na última terça-feira (16/3).

“Estamos amadurecendo e construindo nossa família, e esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo”, escreveu a dançarina.

